Ben Warland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Warland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Warland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Warland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Warland 4 Eylül 1996 tarihinde Gawler şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Benjamin Andrew Warland şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Warland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Ben Warland, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Adelaide United futbol takımında oynamaktadır. Adelaide United takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Warland'nin Adelaide United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ben Warland Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Warland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ben Warland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Warland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Adelaide United

31 Ocak 2018 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2022 yılında Adelaide United

Ben Warland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Warland şuan Adelaide United takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.