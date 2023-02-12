Ben Williamson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Williamson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Williamson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Williamson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Williamson 7 Ağu 2001 tarihinde Blairhall şehrinde doğmuştur. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ben Williamson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Williamson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Ben Williamson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee FC takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ben Williamson'nin Dundee FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Ben Williamson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_benwilliamson/

Ben Williamson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ben Williamson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ben Williamson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Williamson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2019 yılında Rangers II

13 Ocak 2021 yılında Arbroath

1 Mayıs 2021 yılında Rangers II

1 Temmuz 2021 yılında Glasgow Rangers

12 Temmuz 2021 yılında Livingston FC

31 Aralık 2021 yılında Glasgow Rangers

1 Ocak 2022 yılında Raith Rovers

1 Mayıs 2022 yılında Glasgow Rangers

15 Temmuz 2022 yılında Dundee FC

31 Mayıs 2023 yılında Glasgow Rangers

Ben Williamson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Williamson şuan Dundee FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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