Ben Woods kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Woods Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Woods adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ben Woods Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ben Woods 27 Eylül 2002 tarihinde Wigan şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ben Woods Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Ben Woods, {oyuncu-ayak}
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Inverness Caledonian Thistle FC futbol takımında oynamaktadır. Inverness Caledonian Thistle FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ben Woods'nin Inverness Caledonian Thistle FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Ben Woods Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?
Ben Woods isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.
Ben Woods Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Ben Woods futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2018 yılında Burnley Youth
1 Temmuz 2019 yılında Burnley U18
1 Temmuz 2021 yılında Burnley U21
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
13 Ocak 2023 yılında Inverness Cal.
Ben Woods Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ben Woods şuan Inverness Caledonian Thistle FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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