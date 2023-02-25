Ben Yao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ben Yao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ben Yao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ben Yao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ben Yao 29 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 姚犇 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ben Yao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nantong Zhiyun futbol takımında oynamaktadır. Nantong Zhiyun takımına 11 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Ben Yao'nin Nantong Zhiyun ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ben Yao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ben Yao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Ben Yao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ben Yao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2021 yılında NT Zhiyun

Ben Yao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ben Yao şuan Nantong Zhiyun takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.