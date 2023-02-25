Benali Benamar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benali Benamar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benali Benamar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benali Benamar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benali Benamar 12 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benali Benamar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars Sport Management yapmaktadır. Benali Benamar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Oran futbol takımında oynamaktadır. MC Oran takımına 25 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Benali Benamar'nin MC Oran ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benali Benamar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benali Benamar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benali Benamar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benali Benamar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2017 yılında O Médéa

25 Eylül 2020 yılında MC Oran

Benali Benamar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benali Benamar şuan MC Oran takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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