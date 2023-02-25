Benamar Mellal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benamar Mellal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benamar Mellal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benamar Mellal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benamar Mellal 9 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benamar Mellal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Benamar Mellal'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benamar Mellal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benamar Mellal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benamar Mellal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benamar Mellal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında GC Mascara

14 Ocak 2016 yılında USM El Harrach

1 Temmuz 2018 yılında CABB Arreridj

14 Temmuz 2019 yılında MC Oran

7 Eylül 2021 yılında JS Saoura

Benamar Mellal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benamar Mellal şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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