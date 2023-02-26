Benard Kpodo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benard Kpodo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benard Kpodo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benard Kpodo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benard Kpodo 6 Temmuz 2008 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benard Kpodo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Benard Kpodo'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benard Kpodo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benard Kpodo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benard Kpodo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benard Kpodo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benard Kpodo şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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