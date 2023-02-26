Benard Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benard Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benard Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benard Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benard Owusu 5 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benard Owusu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Benard Owusu'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benard Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benard Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benard Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benard Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benard Owusu şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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