Benardi Cekolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benardi Cekolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benardi Cekolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benardi Cekolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benardi Cekolli 2 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benardi Cekolli Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Benardi Cekolli'nin KF Korabi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benardi Cekolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benardi Cekolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ekim 2020 yılında KF Laçi U21
1 Temmuz 2021 yılında Shkën. Tiranë
1 Şubat 2023 yılında KF Korabi
Benardi Cekolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benardi Cekolli şuan KF Korabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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