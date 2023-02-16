Benas Satkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benas Satkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benas Satkus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benas Satkus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benas Satkus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benas Satkus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benas Satkus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benas Satkus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benas Satkus 1 Nisan 2001 tarihinde Klaipėda şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.Gerçek adı da Benas Šatkus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benas Satkus Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Benas Satkus, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benas Satkus'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benas Satkusboyu ve yaşı kaç

Benas Satkus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benas Satkus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Benas Satkus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benas Satkus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2018 yılında Nürnberg U19

5 Ağu 2020 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2022 yılında Osnabrück

Benas Satkus kimdir

Benas Satkus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benas Satkus şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Banga Gargzdai (-2017), 1.FC Nürnberg (2017-2020)

Benas Satkus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Benas Satkus nereli

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