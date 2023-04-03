Benas Tribusinas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benas Tribusinas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benas Tribusinas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Benas Tribusinas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Benas Tribusinas 29 Haziran 2007 tarihinde doğmuştur. Litvanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Benas Tribusinas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
DFK Dainava Alytus B futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus B takımına - tarihinde katılmıştır. Benas Tribusinas'nin DFK Dainava Alytus B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Benas Tribusinas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Benas Tribusinas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Benas Tribusinas şuan DFK Dainava Alytus B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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