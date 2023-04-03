Benat De Jesus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benat De Jesus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benat De Jesus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benat De Jesus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benat De Jesus 22 Ocak 2002 tarihinde Larrabetzu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Beñat de Jesús Domingo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benat De Jesus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benat De Jesus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benat De Jesus'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benat De Jesus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benat De Jesus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benat De Jesus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benat De Jesus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2022 yılında Bilbao Athletic

Benat De Jesus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benat De Jesus şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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