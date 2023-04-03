Benat Gerenabarrena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benat Gerenabarrena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benat Gerenabarrena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benat Gerenabarrena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benat Gerenabarrena 29 Mart 2003 tarihinde Lekeitio şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Beñat Gerenabarrena Zendoia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benat Gerenabarrena Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Benat Gerenabarrena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benat Gerenabarrena'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Benat Gerenabarrena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benat Gerenabarrena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benat Gerenabarrena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benat Gerenabarrena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. B

1 Temmuz 2019 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2021 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2022 yılında Bilbao Athletic

Benat Gerenabarrena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benat Gerenabarrena şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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