Benat Prados kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benat Prados Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benat Prados adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benat Prados Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benat Prados 8 Şubat 2001 tarihinde Pamplona şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Beñat Prados Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benat Prados Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Benat Prados, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benat Prados'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benat Prados Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benat Prados isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benat Prados Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benat Prados futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bilbao Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Bilbao Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında CD Basconia

31 Temmuz 2020 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2022 yılında Athletic

14 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Athletic

Benat Prados Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benat Prados şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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