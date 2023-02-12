Benat Turrientes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benat Turrientes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benat Turrientes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benat Turrientes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benat Turrientes 31 Ocak 2002 tarihinde Beasain şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Beñat Turrientes Imaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benat Turrientes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IDUB GLOBAL yapmaktadır. Benat Turrientes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benat Turrientes'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Benat Turrientes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tuurrii8/

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Benat Turrientes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benat Turrientes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benat Turrientes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benat Turrientes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Real Soc. Juv.A

1 Ocak 2021 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2022 yılında Sociedad

Benat Turrientes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benat Turrientes şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Benat Turrientes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

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