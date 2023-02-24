Bence Balogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Balogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Balogh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Balogh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Balogh 5 Nisan 1999 tarihinde Siófok şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Balogh Bence Benító şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Balogh Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NB FA yapmaktadır. Bence Balogh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Bence Balogh'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Balogh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Balogh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Balogh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Balogh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Siófok U17

1 Temmuz 2016 yılında Siofok U19

1 Temmuz 2018 yılında BFC Siófok

Bence Balogh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Balogh şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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