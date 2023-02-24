Bence Bano Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Bano Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Bano Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Bano Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Bano Szabo 25 Temmuz 1999 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Banó-Szabó Bence Zoltán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Bano Szabo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Bano Szabo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Bano Szabo'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bence Bano Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Bano Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Bano Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Bano Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2014 yılında Honvéd Alt.

1 Ocak 2015 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2016 yılında Honvéd U19

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd

18 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

Bence Bano Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Bano Szabo şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Bence Bano Szabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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