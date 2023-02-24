Bence Barath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Barath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Barath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Barath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Barath 4 Ağustos 1996 tarihinde Békéscsaba şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Barath Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Barath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 1 Ağustos 2019 tarihinde katılmıştır. Bence Barath'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Barath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Barath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Barath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Barath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Békéscsaba

1 Ağustos 2019 yılında Tiszakécske

Bence Barath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Barath şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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