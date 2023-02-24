Bence Bardos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Bardos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Bardos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Bardos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Bardos 5 Şubat 1998 tarihinde Ózd şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Bárdos Bence Zsolt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Bardos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Bence Bardos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Bence Bardos'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Bardos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Bardos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Bardos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Bardos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2017 yılında Diósgyőr II

1 Ocak 2018 yılında Diósgyőr

24 Temmuz 2019 yılında Szolnok

30 Haziran 2020 yılında Diósgyőr

1 Temmuz 2020 yılında Szolnok

30 Haziran 2021 yılında Diósgyőr

Bence Bardos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Bardos şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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