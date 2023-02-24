Bence Batik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Batik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Batik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Batik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Batik 8 Kasım 1993 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Batik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Bence Batik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Batik'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bence Batik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Batik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Batik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Batik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2007 yılında Haladás Alt.

1 Ocak 2009 yılında Haladás U17

5 Ağustos 2010 yılında Hódmezövásárhely FC

7 Mart 2011 yılında Kisteleki TE

11 Ağustos 2011 yılında Szeged

27 Ocak 2012 yılında Ferencváros

22 Temmuz 2013 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2014 yılında Ferencváros

4 Temmuz 2018 yılında Honvéd

5 Ağustos 2022 yılında Puskás AFC

Bence Batik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Batik şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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