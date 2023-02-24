Bence Batik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Batik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bence Batik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bence Batik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Bence Batik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Batik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bence Batik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Batik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Batik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Batik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Batik 8 Kasım 1993 tarihinde Szeged şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Batik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Bence Batik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Batik'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bence Batik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Batik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Bence Batik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Batik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağustos 2007 yılında Haladás Alt.

1 Ocak 2009 yılında Haladás U17

5 Ağustos 2010 yılında Hódmezövásárhely FC

7 Mart 2011 yılında Kisteleki TE

11 Ağustos 2011 yılında Szeged

27 Ocak 2012 yılında Ferencváros

22 Temmuz 2013 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2014 yılında Ferencváros

4 Temmuz 2018 yılında Honvéd

5 Ağustos 2022 yılında Puskás AFC

Bence Batik kimdir

Bence Batik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Batik şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bence Batik nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Aleksandar Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksandar Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksandar Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristopher Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristopher Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristopher Vida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristopher Vida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikola Mitrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikola Mitrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Driton Camaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driton Camaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Driton Camaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Driton Camaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"