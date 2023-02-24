Bence Bedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Bedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Bedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Bedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Bedi 14 Kasım 1996 tarihinde Nagykanizsa şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Bedi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Bedi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Bence Bedi'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bence Bedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Bedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bence Bedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Bedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında ZTE U17

1 Temmuz 2013 yılında ZTE U19

1 Ocak 2015 yılında Zalaegerszeg

Bence Bedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Bedi şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Letenye SE, FC Nagykanizsa (-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.