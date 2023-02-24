Bence Daru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Daru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bence Daru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bence Daru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bence Daru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Daru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bence Daru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Daru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Daru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Daru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Daru 5 Haziran 1994 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Daru Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Daru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bence Daru'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Daru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Daru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Bence Daru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Daru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U17

1 Ocak 2011 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2013 yılında Honvéd II

1 Ocak 2014 yılında Honvéd

8 Temmuz 2014 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2014 yılında Honvéd

23 Şubat 2015 yılında Zalaegerszeg

14 Şubat 2017 yılında Paksi FC

30 Haziran 2017 yılında Zalaegerszeg

1 Temmuz 2017 yılında Paksi FC

30 Ocak 2018 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2018 yılında Paksi FC

25 Temmuz 2018 yılında Nyíregyháza

15 Şubat 2019 yılında Csákvár

12 Temmuz 2021 yılında Szeged

15 Ocak 2023 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2023 yılında Szeged

Bence Daru kimdir

Bence Daru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Daru şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktória Diák LE, Grund FC (-2008)

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Bence Daru nereli

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