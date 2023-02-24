Bence Gergenyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Gergenyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Gergenyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Gergenyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Gergenyi 16 Mart 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Gergenyi Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Bence Gergenyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zalaegerszegi TE FC futbol takımında oynamaktadır. Zalaegerszegi TE FC takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bence Gergenyi'nin Zalaegerszegi TE FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bence Gergenyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Gergenyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Gergenyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Gergenyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2015 yılında Honvéd U19

28 Ocak 2016 yılında Honvéd II

1 Şubat 2018 yılında Szeged

30 Haziran 2018 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2018 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2019 yılında Honvéd II

4 Temmuz 2019 yılında Zalaegerszeg

18 Şubat 2020 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2020 yılında Zalaegerszeg

Bence Gergenyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Gergenyi şuan Zalaegerszegi TE FC takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Bence Gergenyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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