Bence Gundel Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Gundel Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Gundel Takacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Gundel Takacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Gundel Takacs 6 Nisan 1998 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Gundel Takacs Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMF Hungary Kft yapmaktadır. Bence Gundel Takacs, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Budafoki MTE futbol takımında oynamaktadır. Budafoki MTE takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Gundel Takacs'nin Budafoki MTE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Gundel Takacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Gundel Takacs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Gundel Takacs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Gundel Takacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında MTK U17

6 Ağustos 2014 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2017 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC

31 Ağustos 2017 yılında Újpest FC

31 Ağustos 2019 yılında Fehérvár

22 Temmuz 2020 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2021 yılında Fehérvár

28 Ocak 2022 yılında NK Jarun

30 Haziran 2022 yılında Fehérvár

12 Temmuz 2022 yılında Budafoki MTE

Bence Gundel Takacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Gundel Takacs şuan Budafoki MTE takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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