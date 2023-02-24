Bence Gyurjan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Gyurjan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Gyurjan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Gyurjan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Gyurjan 21 Şubat 1992 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Gyurjan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Gyurjan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tiszakécskei LC futbol takımında oynamaktadır. Tiszakécskei LC takımına 28 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Bence Gyurjan'nin Tiszakécskei LC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bence Gyurjan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Gyurjan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Gyurjan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Gyurjan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2007 yılında Haladás U17

1 Ocak 2008 yılında Haladás U19

1 Ocak 2011 yılında Haladás

17 Şubat 2015 yılında Gyirmót FC

15 Şubat 2017 yılında Békéscsaba

25 Temmuz 2018 yılında Nyíregyháza

28 Ocak 2020 yılında Tiszakécske

Bence Gyurjan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Gyurjan şuan Tiszakécskei LC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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