Bence Jagodics kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Jagodics Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Jagodics adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Jagodics Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Jagodics 31 Mart 1994 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Jagodics Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Jagodics, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Jagodics'nin FC Ajka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bence Jagodics Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Jagodics isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bence Jagodics Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Jagodics futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Haladás U17

1 Ocak 2011 yılında Haladás U19

25 Temmuz 2012 yılında Haladás II

19 Şubat 2014 yılında Lombard Pápa

20 Temmuz 2015 yılında Nyíregyháza

26 Şubat 2016 yılında FC Ajka

5 Temmuz 2016 yılında Szeged

31 Ağustos 2017 yılında Balmazújváros

2 Ağustos 2019 yılında BFC Siófok

4 Temmuz 2022 yılında FC Ajka

Bence Jagodics Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Jagodics şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bence Jagodics Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Győrújfalu SE, Lurkó UFC (-2007)

Macaristan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.