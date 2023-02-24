Bence Keresztes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Keresztes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Keresztes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Keresztes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Keresztes 6 Mayıs 1997 tarihinde Szombathely şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Keresztes Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dr. Tálas Kolos István yapmaktadır. Bence Keresztes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 31 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Bence Keresztes'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bence Keresztes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Keresztes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Keresztes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Keresztes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Haladás U17

9 Ekim 2013 yılında Chievo U17

31 Mart 2015 yılında Haladás U19

1 Temmuz 2015 yılında Haladás II

25 Ağustos 2016 yılında Hévíz SK

31 Temmuz 2017 yılında Szentlőrinc SE

Bence Keresztes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Keresztes şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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