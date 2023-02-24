Bence Kiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Kiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Kiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Kiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Kiss 1 Temmuz 1999 tarihinde Celldömölk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kiss Bence András şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Kiss Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Bence Kiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Kiss'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Kiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Kiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Kiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Kiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Haladás U17

1 Temmuz 2016 yılında Haladás U19

1 Ocak 2017 yılında Haladás

1 Temmuz 2018 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2019 yılında Haladás

22 Temmuz 2022 yılında ETO FC Győr

Bence Kiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Kiss şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bence Kiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jánosháza VSE, Hévíz SK (-2013)

Macaristan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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