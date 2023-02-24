Bence Kocsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Kocsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Kocsis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Kocsis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Kocsis 23 Nisan 2001 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Kocsis Bence Máté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Kocsis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PFAgency yapmaktadır. Bence Kocsis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Kocsis'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Kocsis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Kocsis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Kocsis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Kocsis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Puskás AFC U17

1 Ocak 2018 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2018 yılında Puskás AFC II

1 Temmuz 2019 yılında Csákvár

30 Haziran 2020 yılında Puskás AFC II

10 Temmuz 2020 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC II

12 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest

14 Şubat 2022 yılında Paksi FC

19 Ağustos 2022 yılında Pécsi MFC

30 Haziran 2023 yılında Paksi FC

Bence Kocsis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Kocsis şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bence Kocsis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Junior, ACS Sperahta (-2012)

Macaristan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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