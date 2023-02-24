Bence Kovacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Kovacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Kovacs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Kovacs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Kovacs 14 Ocak 2004 tarihinde Galanta şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Kovacs Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Kovacs, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kazincbarcikai SC futbol takımında oynamaktadır. Kazincbarcikai SC takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bence Kovacs'nin Kazincbarcikai SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Kovacs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Kovacs futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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23 Temmuz 2020 yılında Fehérvár U17

1 Ocak 2021 yılında Fehérvár U19

1 Temmuz 2021 yılında Fehérvár II

23 Ocak 2023 yılında Kazincbarcika

30 Haziran 2023 yılında Fehérvár II

Bence Kovacs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Kovacs şuan Kazincbarcikai SC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bence Kovacs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Horné Saliby (bis 2016)

Slovakya U18 takımında 19 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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