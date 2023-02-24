Bence Lenzser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Lenzser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Lenzser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Lenzser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Lenzser 9 Nisan 1996 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Lenzser Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Lenzser, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paksi FC futbol takımında oynamaktadır. Paksi FC takımına 26 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Bence Lenzser'nin Paksi FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bence Lenzser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Lenzser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Lenzser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Lenzser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Győr U17

1 Temmuz 2012 yılında Győr U19

1 Ocak 2014 yılında ETO FC Győr II

26 Şubat 2015 yılında Paksi FC

Bence Lenzser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Lenzser şuan Paksi FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bence Lenzser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Integrál DAC SE (-2006)

Macaristan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 2 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 23 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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