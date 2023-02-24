Bence Mervo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Mervo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Mervo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Mervo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Mervo 5 Mart 1995 tarihinde Mosonmagyaróvár şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Bence Mervó şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Mervo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIP Football Agency yapmaktadır. Bence Mervo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Mervo'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Mervo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Mervo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Mervo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Mervo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Győr U17

1 Ocak 2013 yılında Győr U19

1 Ocak 2015 yılında ETO FC Győr

31 Temmuz 2015 yılında MTK Budapest

10 Eylül 2015 yılında FC Sion U21

1 Ocak 2016 yılında FC Sion

29 Şubat 2016 yılında Slask Wroclaw

15 Şubat 2017 yılında FC Sion

28 Şubat 2017 yılında Dunajska Streda

10 Temmuz 2018 yılında ETO FC Győr

15 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

25 Şubat 2019 yılında Budafoki MTE

21 Ocak 2021 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2021 yılında Budafoki MTE

31 Ağustos 2021 yılında Szentlőrinc SE

30 Haziran 2022 yılında Budafoki MTE

18 Temmuz 2022 yılında Szentlőrinc SE

Bence Mervo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Mervo şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Bence Mervo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan U21 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Macaristan U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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