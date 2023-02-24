Bence Otvos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Otvos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Otvos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Otvos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Otvos 13 Mart 1998 tarihinde Nyíregyháza şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Otvos Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Bence Otvos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bence Otvos'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bence Otvos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Otvos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Otvos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Otvos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Nyíregyháza U17

1 Temmuz 2015 yılında Nyíregyháza U19

1 Temmuz 2016 yılında Nyíregyháza

12 Temmuz 2017 yılında Cigánd

31 Aralık 2017 yılında Nyíregyháza

1 Ocak 2021 yılında Kisvárda

30 Haziran 2021 yılında Nyíregyháza

1 Temmuz 2021 yılında Kisvárda

Bence Otvos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Otvos şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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