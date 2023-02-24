Bence Pataki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Pataki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bence Pataki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bence Pataki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.