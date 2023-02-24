Bence Pataki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Pataki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Pataki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bence Pataki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bence Pataki 22 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bence Pataki Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Pataki'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Bence Pataki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bence Pataki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Nyíregyháza U17
1 Temmuz 2020 yılında Nyíregyháza U19
1 Ocak 2021 yılında Nyíregyháza II
1 Kasım 2022 yılında Nyíregyháza
Bence Pataki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bence Pataki şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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