Bence Peth%C5%91 kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Peth%C5%91 Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Peth%C5%91 adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Peth%C5%91 Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Peth%C5%91 1 Kasım 1998 tarihinde Kapuvár şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Pethő Bence János şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Peth%C5%91 Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Bence Peth%C5%91, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gyirmót FC Győr futbol takımında oynamaktadır. Gyirmót FC Győr takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Peth%C5%91'nin Gyirmót FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bence Peth%C5%91 Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Peth%C5%91 isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Peth%C5%91 Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Peth%C5%91 futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında Budaörs

5 Temmuz 2021 yılında Paksi FC

5 Temmuz 2022 yılında Gyirmót FC

Bence Peth%C5%91 Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Peth%C5%91 şuan Gyirmót FC Győr takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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