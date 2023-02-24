Bence Sip%C5%91Cz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Sip%C5%91Cz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Sip%C5%91Cz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Sip%C5%91Cz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Sip%C5%91Cz 4 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Sip%C5%91Cz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. Bence Sip%C5%91Cz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ETO FC Győr futbol takımında oynamaktadır. ETO FC Győr takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bence Sip%C5%91Cz'nin ETO FC Győr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Sip%C5%91Cz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Sip%C5%91Cz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Sip%C5%91Cz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Sip%C5%91Cz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Győr U17

1 Temmuz 2018 yılında Győr U19

1 Temmuz 2020 yılında ETO FC Győr

Bence Sip%C5%91Cz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Sip%C5%91Cz şuan ETO FC Győr takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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