Bence Somodi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Somodi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Somodi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Somodi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Somodi 25 Kasım 1988 tarihinde Eger şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Somodi Bence Máté şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Somodi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Agent yapmaktadır. Bence Somodi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 23 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Bence Somodi'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Somodi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Somodi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Somodi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Somodi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2005 yılında Blackburn Res.

31 Ağustos 2007 yılında Ferencváros

1 Şubat 2008 yılında Vecsés

21 Temmuz 2008 yılında Diósgyőr

20 Şubat 2009 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2009 yılında Diósgyőr

26 Şubat 2010 yılında Kazincbarcika

15 Temmuz 2010 yılında Videoton II

30 Haziran 2011 yılında Kazincbarcika

1 Temmuz 2011 yılında Videoton FC

14 Şubat 2012 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2012 yılında Videoton FC

20 Şubat 2013 yılında Puskás AFC

29 Temmuz 2014 yılında Kaposvár

14 Şubat 2017 yılında Kazincbarcika

23 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

Bence Somodi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Somodi şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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