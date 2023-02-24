Bence Sos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Sos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Sos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Sos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Sos 10 Mayıs 1994 tarihinde Hódmezővásárhely şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Sos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BePro Career Agency yapmaktadır. Bence Sos, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 30 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bence Sos'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Sos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Sos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Sos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Sos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2013 yılında Létavértes SC 97

30 Haziran 2014 yılında Debrecen U19

30 Temmuz 2014 yılında Debrecen II

1 Ocak 2015 yılında Debrecen

19 Ocak 2016 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2016 yılında Debrecen

1 Temmuz 2016 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2017 yılında Debrecen

1 Temmuz 2018 yılında Vidi FC

12 Şubat 2019 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2019 yılında Vidi FC

1 Temmuz 2019 yılında Puskás AFC

30 Temmuz 2020 yılında Debrecen

Bence Sos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Sos şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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