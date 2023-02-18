Bence Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bence Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bence Szabo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bence Szabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Szabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Szabo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Szabo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Szabo 16 Ocak 1998 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Szabo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Bence Szabo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Szabo'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Szaboboyu ve yaşı kaç

Bence Szabo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Szabo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Bence Szabo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Szabo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2012 yılında Puskás AFC Alt.

1 Ocak 2014 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC

6 Temmuz 2017 yılında Videoton FC

13 Şubat 2018 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2018 yılında Videoton FC

31 Ağu 2018 yılında Diósgyőr

30 Haziran 2019 yılında Vidi FC

3 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr

21 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

2 Mart 2020 yılında Debrecen

7 Ağu 2020 yılında Zalaegerszeg

10 Eylül 2020 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2021 yılında Zalaegerszeg

1 Ağu 2021 yılında NK Nafta 1903

30 Haziran 2022 yılında Zalaegerszeg

29 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

Bence Szabo kimdir

Bence Szabo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Szabo şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maroshegy SE (-2009)

Bence Szabo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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Bence Szabo nereli

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