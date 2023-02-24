Bence Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Toth 25 Mayıs 1998 tarihinde Tapolca şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Toth Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Bence Toth, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Toth'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2012 yılında Győr Alt.

5 Eylül 2014 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2015 yılında Puskás AFC U19

1 Temmuz 2016 yılında Puskás AFC

30 Temmuz 2017 yılında Videoton FC

28 Ocak 2019 yılında Vasas FC

30 Haziran 2019 yılında Vidi FC

20 Temmuz 2019 yılında Vasas FC

6 Ağustos 2021 yılında Szolnok

30 Haziran 2022 yılında Vasas FC

6 Temmuz 2022 yılında Szeged

Bence Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Toth şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Bence Toth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Macaristan takımında 28 numaralı formasıyla 9 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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