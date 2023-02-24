Bence Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Varga 9 Ocak 1996 tarihinde Kazincbarcika şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Varga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Bence Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kecskeméti TE futbol takımında oynamaktadır. Kecskeméti TE takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bence Varga'nin Kecskeméti TE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bence Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2011 yılında MTK Budapest Alt

1 Temmuz 2011 yılında MTK U17

1 Temmuz 2013 yılında MTK U19

1 Temmuz 2014 yılında MTK Budapest II

20 Temmuz 2015 yılında Kazincbarcika

23 Şubat 2017 yılında MTK Budapest II

1 Temmuz 2018 yılında MTK Budapest

7 Temmuz 2020 yılında Szeged

30 Haziran 2021 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2021 yılında Kecskemét

30 Haziran 2022 yılında MTK Budapest

1 Temmuz 2022 yılında Kecskemét

30 Haziran 2023 yılında MTK Budapest

Bence Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Varga şuan Kecskeméti TE takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.