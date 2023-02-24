Bence Varga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Varga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Varga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Varga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Varga 18 Mart 1997 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Varga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Bence Varga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Siófok futbol takımında oynamaktadır. BFC Siófok takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bence Varga'nin BFC Siófok ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Varga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Varga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Varga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Varga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2014 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2015 yılında Videoton II

1 Temmuz 2017 yılında Iváncsa

13 Temmuz 2021 yılında BFC Siófok

Bence Varga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Varga şuan BFC Siófok takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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