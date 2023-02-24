Bence Varkonyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Varkonyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Varkonyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Varkonyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Varkonyi 18 Mart 2002 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Varkonyi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Bence Varkonyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bence Varkonyi'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Varkonyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Varkonyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bence Varkonyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Varkonyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında MTK U17

1 Temmuz 2019 yılında MTK U19

1 Temmuz 2021 yılında MTK Budapest II

1 Ocak 2022 yılında MTK Budapest

15 Ocak 2023 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2023 yılında MTK Budapest

Bence Varkonyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Varkonyi şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dalnoki Akadémia SE (-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.