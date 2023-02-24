Bence Vas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Vas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Vas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Vas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Vas 12 Haziran 2005 tarihinde Pécs şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Vas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bence Vas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bence Vas'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bence Vas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Vas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Vas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Vas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2021 yılında Pécsi MFC U19

1 Ocak 2022 yılında Pécsi MFC II

1 Temmuz 2022 yılında Pécsi MFC

2 Şubat 2023 yılında Kozármisleny

30 Haziran 2023 yılında Pécsi MFC

Bence Vas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Vas şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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