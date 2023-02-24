Bence Vegh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bence Vegh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bence Vegh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bence Vegh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bence Vegh 13 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bence Vegh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bence Vegh'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bence Vegh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bence Vegh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bence Vegh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bence Vegh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Győr U17

1 Temmuz 2014 yılında Győr U19

22 Temmuz 2017 yılında Komárom

22 Temmuz 2021 yılında Mosonmagyaróvár

Bence Vegh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bence Vegh şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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