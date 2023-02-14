Bendeguz Bolla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendeguz Bolla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bendeguz Bolla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bendeguz Bolla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bendeguz Bolla 22 Kasım 1999 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Macaristan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bolla Bendegúz Bence şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bendeguz Bolla Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EM Sports Consulting yapmaktadır. Bendeguz Bolla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grasshopper Club Zürih futbol takımında oynamaktadır. Grasshopper Club Zürih takımına 18 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bendeguz Bolla'nin Grasshopper Club Zürih ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bendeguz Bolla Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bolla_bendi/

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Bendeguz Bolla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bendeguz Bolla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bendeguz Bolla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bendeguz Bolla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında MTK U17

1 Temmuz 2016 yılında MTK U19

11 Temmuz 2017 yılında Videoton FC

24 Temmuz 2018 yılında BFC Siófok

31 Aralık 2018 yılında Vidi FC

18 Ocak 2019 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2019 yılında Vidi FC

5 Temmuz 2019 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2020 yılında Fehérvár

17 Temmuz 2021 yılında Wolverhampton

18 Temmuz 2021 yılında Grasshoppers

30 Haziran 2023 yılında Wolverhampton

Bendeguz Bolla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bendeguz Bolla şuan Grasshopper Club Zürih takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bendeguz Bolla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Maroshegy SE, Videoton FC, Főnix Gold FC (-2014), MTK Budapest (2014-2017)

Macaristan takımında 14 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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