Bendeguz Farkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bendeguz Farkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bendeguz Farkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bendeguz Farkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bendeguz Farkas 5 Ağustos 2004 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Farkas Bendegúz Bence şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bendeguz Farkas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Bendeguz Farkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyíregyháza Spartacus futbol takımında oynamaktadır. Nyíregyháza Spartacus takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bendeguz Farkas'nin Nyíregyháza Spartacus ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bendeguz Farkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bendeguz Farkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bendeguz Farkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bendeguz Farkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Puskás AFC U17

1 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC U19

1 Ocak 2022 yılında Puskás AFC

5 Temmuz 2022 yılında Nyíregyháza

30 Haziran 2023 yılında Puskás AFC

Bendeguz Farkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bendeguz Farkas şuan Nyíregyháza Spartacus takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bendeguz Farkas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Felsőpakonyi KSE (-2016)

Macaristan U19 takımında 20 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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