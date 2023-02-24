Benedek Murka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedek Murka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benedek Murka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benedek Murka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benedek Murka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedek Murka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benedek Murka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedek Murka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedek Murka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedek Murka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedek Murka 10 Eylül 1997 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedek Murka Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMGroup yapmaktadır. Benedek Murka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benedek Murka'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benedek Murka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedek Murka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Benedek Murka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedek Murka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2014 yılında Catania

23 Şubat 2015 yılında Vasas U19

1 Temmuz 2015 yılında Vasas FC

28 Ağustos 2015 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2016 yılında Vasas FC

13 Şubat 2021 yılında Csákvár

30 Haziran 2021 yılında Vasas FC

23 Temmuz 2021 yılında FC Ajka

30 Haziran 2022 yılında Vasas FC

26 Temmuz 2022 yılında Csákvár

Benedek Murka kimdir

Benedek Murka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedek Murka şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dunakeszi VSE (-2011)

Benedek Murka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Benedek Murka nereli

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