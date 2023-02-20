Benedek Tanyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedek Tanyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedek Tanyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedek Tanyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedek Tanyi 19 Ocak 2001 tarihinde Debrecen şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedek Tanyi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMWW Soccer Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Detroit City FC futbol takımında oynamaktadır. Detroit City FC takımına 18 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Benedek Tanyi'nin Detroit City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benedek Tanyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/BenedekTanyi?s=20&t=EDpNoO7HrVMrOQnpiqrDnQ

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Benedek Tanyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedek Tanyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Benedek Tanyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedek Tanyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağustos 2020 yılında Detroit City

5 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

18 Nisan 2022 yılında Detroit City

Benedek Tanyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedek Tanyi şuan Detroit City FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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