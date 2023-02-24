Benedek Varju kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benedek Varju Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benedek Varju adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benedek Varju Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benedek Varju 21 Mayıs 2001 tarihinde Győr şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benedek Varju Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Radovan Stijacic yapmaktadır. Benedek Varju, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MTK Budapest futbol takımında oynamaktadır. MTK Budapest takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Benedek Varju'nin MTK Budapest ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benedek Varju Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benedek Varju isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benedek Varju Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benedek Varju futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Győr U17

8 Ağustos 2017 yılında MTK U19

1 Ocak 2019 yılında MTK Budapest

Benedek Varju Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benedek Varju şuan MTK Budapest takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benedek Varju Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Abda SC (-2009)

Macaristan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Macaristan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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